Донецкий митрополит УПЦ поздравил Святогорскую лавру с престольным праздником

Главное: Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился к наместнику Святогорской лавры Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился к наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал «Православный вестник», донецкий митрополит поздравил наместника, братию и всех, кто нашел убежище в многострадальной Святогорской обители, с престольным праздником в честь Святогорской иконы Пресвятой Богородицы.

Владыка Иларион констатировал, что в этом году из-за военных действий ни он, ни паломники не смогут приехать в Святогорскую лавру и принять участие в празднике, остается только небольшое количество монахов и беженцев, которые укрываются там и отметят этот праздник.

«Хочу попросить наместника монастыря и насельников помолиться перед Матерью Божьей, попросить Ее особого предстательства за нас, живущих на Донбассе, которые видят взрывы, которые являются заложниками ситуации, которые теряют семьи, жилье, нажитое имущество, жизни. Мы не знаем, за что нам это, такова воля Божья. Мы верующие люди, и знаем что после Страстной Пятницы наступает Воскресение Христово. Дерзайте молиться, любить другу друга, помогать друг другу, нам необходимо пройти этот путь страданий, которые дал Господь, Божья Матерь защитит и покроет святым своим омофором», — отметил донецкий архиерей.

*** 30 июля верующие Украинской Православной Церкви отмечают день Святогорской иконы Божией Матери. Древняя икона уцелела от разграбления Святогорского монастыря в 1787 году. В сентябре 1992 года икону крестным ходом перенесли в Святогорский монастырь и поставили в Успенском соборе.