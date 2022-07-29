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Новости > ВСУ смогут переломить ход войны в свою пользу, — Washington Post

ВСУ смогут переломить ход войны в свою пользу, — Washington Post

Александр Панько
29.07.22 14:59
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ВСУ смогут переломить ход войны в свою пользу, — Washington Post

Главное: По информации западных СМИ, ВСУ смогут переломить ход войны в свою пользу. Российское продвижение практически остановилось.

Детали: Российское продвижение в Украине почти остановилось, поскольку недавно поставленное западное оружие помогает украинским войскам вернуть значительную часть преимущества, которое они потеряли за последние месяцы. Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что российские войска не достигли значительных территориальных достижений после того, как 2 июля ВСУ отступили от Лисичанска. Отсутствие прогресса можно по крайней мере частично объяснить «оперативной паузой», объявленной Минобороны России после захвата города. Но так называемая пауза не остановила российских попыток прорвать украинские рубежи, и официальное завершение паузы, объявленное министром обороны Сергеем Шойгу 16 июля, не принесло заметного усиления интенсивности нападений России.

Западные чиновники и аналитики подозревают, что россияне близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности для дальнейших территориальных достижений, поскольку их истощенная армия противостоит украинским силам с новым западным оружием. Оккупантам вскоре, возможно, придется смириться со своей неспособностью покорить весь регион Донбасса.

По словам Георгия Барроса, геопространственного аналитика, России, возможно, удастся захватить еще один или два города на Донбассе, которые находятся на ее непосредственной линии огня, как Северск и Бахмут, но трудно представить, что ее существующая армия продвинется намного дальше.

Однако западный чиновник, который говорил на условиях анонимности отметил, что Россия также имеет возможности, которые она еще не использовала, что могут перевести войну в другом тревожном направлении, что является зловещей ссылкой на российские химические и ядерные запасы.

Тем временем украинская армия имеет шанс перехватить инициативу благодаря поставке нового западного вооружения, например, артиллерийских ракетных систем HIMARS, благодаря которым Украина уничтожила уже более 100 важных российских целей. В последнее время украинские военные использовали HIMARS для продолжения контрнаступления на Херсон.

Используя HIMARS для уничтожения запасов боеприпасов, Украина заставила россиян переместить склады боеприпасов дальше от фронта, удлиняя их линии снабжения и усложняя логистику доставки артиллерийских снарядов подразделений, которые в них нуждаются.

В тему: Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три этапа войны против России. Освобождение Крыма — последний из них.

Тэги: Россия, военные, перелом, наступление, ВСУ, новости Украины, война в Украине

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