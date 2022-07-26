В скиту Святогорской лавры из-за обстрелов произошел пожар

Главное: В результате обстрелов произошел пожар в скиту Успенской Святогорской Лавры во имя святителя Иоанна Шанхайского в Адамовке.

«22 июля 2022 года около 12:00 в нашем скиту в результате обстрела начался пожар в гостиничном корпусе. Попадание было в крышу, загорелись комнаты на 3 этаже. Крыша и сам корпус очень повреждены. Благодарим Господа, что все живы и никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, сейчасв Иоанновском скиту Святогорской лавры находятся 45 человек. Обитель находится в зоне боевых действий, ее строения повреждены обстрелами. Несмотря на трудности, богослужения совершаются постоянно.