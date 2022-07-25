Великое наследие Православия – в столице проходят торжества в день памяти княгини Ольги

Главное: Православный мир 24 июля чествует святую равноапостольную княгиню Ольгу.

На престольный праздник собора собрались сотни православных верующих. Как рассказал настоятель собора, глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба), именно княгине Ольге нужно благодарить за первые ростки христианской веры на украинских землях.

«В этом году исполняется 1065 лет от Крещения и 475 лет от канонизации святой равноапостольной княгини Ольги. Ее называют „корнем православия“ и „начальницей веры“. Сегодня мы обращаемся к святой равноапостольной княгине Ольге с благодарностью за то, что она посеяла первые зерна христианства на наших землях, на исторических землях Киевской Руси, на тех землях, где мы проживаем, и имеем возможность прославлять и хвалить Господа Бога. Поэтому этот день важен для каждого верующего Украинской Православной Церкви. Мы должны осознавать то великое наследие, которое нам передал равноапостольный князь Владимир и его святая равноапостольная бабушка — княгиня Ольга. Мы их чтим наравне с последователями Христа — апостолами, ведь они распространяли православную веру на наших землях», — объяснил настоятель Свято-Ольгинского собора.

Торжественную литургию в храме и празднование в этот день возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий