Управделами УПЦ рассказал, как найти смысл жизни

Главное: Самой главной целью человеческой жизни всегда было и остается спасение, которое заключается в единстве с Богом.

Владыка напомнил верующим народную мудрость, которая гласит: «свято место пусто не бывает». «Это означает, что если человек не хочет жить с Богом, если человек делает все против заповедей Божиих, то в его душу вселяется диавол», — пояснил он.

«Мы знаем из Божественного Откровения, что цель человеческой жизни — это вечное спасение, которое заключается в единении с Богом, в единстве с Творцом, в котором человек получает и вечное блаженство, и саму вечность», — сказал митрополит Антоний.

Он отметил, что блаженство вечной жизни еще в раю заключалось в трех гармониях — гармонии человека с Богом, гармонии человека с самим собой и гармонии с окружающим миром.

«Гармония человека с Богом — это желание человека быть постоянно с Богом, однако катастрофа, которая случилась в раю, через грехопадение все уничтожила», — напомнил управделами УПЦ

Митрополит пояснил, что вместо желания жить с Богом, человек отказался от этого единения, а это означает то, что человек отказался и от всей цели своей жизни — вечного спасения.

«После грехопадения человек сам отдалил себя от Бога. Знаем из Библии, что после грехопадения у человека появился страх перед Богом, человек захотел как Адам спрятаться от Бога, не понимая, что от Бога спрятаться невозможно», — сказал иерарх УПЦ

В завершении митрополит Антоний напомнил, что Бог не только видит внешние стремления человека, Он знает и внутренние его стремления и желания, мысли и сердечные чаяния, а значит, каждый должен стремиться лишь к тому, чтобы приблизиться к Богу, а не отдаляться от Него.