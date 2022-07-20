В Украине недостаточно бомбоубежищ перед началом учебного года, — Верещук

Главное: В украинских школах бомбоубежища готовы в очень малом количестве. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук утверждает, что без укрытий учебные учреждения не могут начинать оффлайн обучение.

Детали: В Украине перед началом нового учебного года готово недостаточное количество бомбоубежищ. Об этом сообщила вице-премьер — глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

«Подготовка бомбоубежищ к новому учебному году — один из приоритетных вопросов сейчас. Из того, что я вижу — бомбоубежища нужно дорабатывать. Там должно быть все необходимое — вода, биотуалеты. Я прекрасно понимаю возмущения родителей, которые боятся и не хотят отдавать своих детей на оффлайн-обучение. В очень малом количестве бомбоубежища готовы. А есть школы, в которых вообще нет бомбоубежищ. Такие образовательные учреждения вообще нельзя рассматривать как объекты, где могут находиться дети и где можно проводить оффлайн-обучение. Тут легкомыслить нельзя. Должен быть ответственный подход», — заявила Верещук.

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