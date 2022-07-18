В Одессе освятили храм УПЦ

Главное: В Одессе после реконструкции освятили храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», входящий в состав храмового комплекса святого преподобного Алексия человека Божия.

После чина освящения в храме была отслужена Божественная литургия.

Храм иконы Божией Матери «Достойно есть» имеет продолжительную историю. После разрушения большевиками в Одессе Свято-Алексеевского храма в 30-х годах ХХ века община стала собираться для молитвы в этом здании, которое было домом священника. С 1942 года по 1962 год храм функционировал как временный. В хрущевскую оттепель помещение забрали у Алексеевской общины, разместив в нем медучреждение.

В 1996 году здание было возвращено Одесской епархии УПЦ , после чего в храме вновь стали совершаться богослужения и община возобновила свою деятельность.

Одна из прихожанок пожертвовала в храм свою венчальную икону — чудом обновившийся образ Божией Матери «Достойно есть».

По рассказам прихожан, после первого акафиста перед иконой был отмечен случай исцеления болящей от своего недуга. С тех пор акафистное пение Божией Матери с чином освящения воды совершается перед иконой каждый четверг. В 2008 году храм освятили в честь образа Пречистой Божией Матери «Достойно есть».

По благословению митрополита Агафангела, с 2014 года на территории храма работает Координационный центр Одесской епархии УПЦ по оказанию гуманитарной и социальной помощи нуждающимся. За эти годы центр посетили десятки тысяч малообеспеченных, инвалидов, многодетных семей и вынужденных переселенцев, которым здесь выдают продукты питания, медикаменты, средства первой необходимости.

В 2019 году в старинном здании начали проводить работы по реконструкции. Спустя 3 года храм иконы Божией Матери «Достойно есть» вновь встречает пришедших на молитву и обратившихся за помощью красотой внешнего и внутреннего убранства.