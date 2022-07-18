Северодонецк остался без воды, газа и продуктов, — мэр

Главное: В оккупированном Северодонецке продолжают накапливаться гуманитарные проблемы. Из-за разрушений полностью отсутствуют централизованные коммуникации.

Детали: Тем, кто остался в оккупированном Северодонецке, приходится буквально выживать — без воды, газа, света и минимальных запасов продуктов питания. Об этом заявил в эфире телемарафона руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

«В Северодонецке полностью отсутствуют централизованные коммуникации. Оккупанты пытаются наладить поставки воды, развозя ее по городу. Если россиянам и удастся подать газ в пределы Северодонецка, то в самом городе голубое топливо будет отсутствовать из-за значительного разрушения распределительной сети. Очистные сооружения россиянами также уничтожены», — сказал Стрюк.

Также городской голова отметил, что в больнице еще остался запас медикаментов, но врачей практически нет.

«На момент оккупации там работали пять врачей и 10 человек младшего медицинского персонала. Один из врачей уже выехал на подконтрольную правительству территорию. Остальные остались», — сказал Стрюк.

В тему: В Мариуполе невозможно быстро восстановить водоснабжение, поэтому в обозримом будущем воды в городе не будет, и на этом наживаются местные коллаборанты.