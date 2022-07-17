Со Святогорской лавры УПЦ эвакуировали беженцев - среди них новорожденный младенец

Главное: Из Святогорской лавры Украинской Православной Церкви удалось эвакуировать семью, скрывавшуюся в ее стенах от постоянных артиллерийских обстрелов — отца, мать и троих детей.

Самый младший ребенок родился в Лавре несколько дней назад. Также смогла уехать пара пожилых людей — мужчина и женщина.

«Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца», — сообщает ГУР МО Украины.

Сообщается, что на данный момент на территории Лавры находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца.