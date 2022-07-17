Епископ УПЦ объяснил, почему важно всегда говорить правду

Главное: Быть честным с Богом, с самим собой и всеми людьми — значит стремиться соответствовать образцовым качествам не только христианским, но и общечеловеческим.

«Честность — одно из основоположных качеств христианина. Быть честным — это не только говорить правду, но и жить правдиво, и мыслить по правде. „Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих“ (Иак. 1, 8), а тем более, если он думает одно, говорит другое, а поступает по-третьему», — сказал епископ Виктор.

Владыка отметил, что честный человек должен находить в себе силу признавать свои ошибки и исправлять их, но не может делать это лицемерно или просто потому, что так требует конкретная ситуация или сложившиеся обстоятельства. «Быть честным — значит быть цельным. Сегодня, и вчера, и завтра. Значит говорить „да“ или „нет“, не пытаясь „соответствовать моменту“, а всегда согласовывать свои слова с правдой Божией», — добавил он.

«Великий немецкий историк Теодор Моммзен как-то сказал, что „всё величие и доблесть человеческой природы обусловливается в конце концов всё-таки не мудростью, а честностью“. Следовательно, быть честным с Богом, с самим собой и всеми людьми — значит стремиться соответствовать образцовым качествам не только христианским, но и общечеловеческим», — продолжил архиерей.

Иерарх УПЦ напомнил, что очень важно не забывать о честности в наше время всем без исключения, кто публично возвышает свой голос, давая оценку происходящему в Церкви, в государстве или во всем мире. «Ибо в Священном Писании сказано, что «соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва (Притчи 21, 3)», — заключил епископ Виктор.