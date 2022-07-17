Предстоятель УПЦ совершил заупокойное богослужение о погибших в Бородянке

Главное: Блаженнейший Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме в честь Архистратига Михаила в Бородянке на Киевщине.

За богослужением архиереи, духовенство и верующие помолились о мире на украинской земле, чтобы Господь призрел на наш народ и сохранил тех, кто в отчаянии и потерял дома, о благословение Божье людям доброй воли, которые помогают нуждающимся.

Митрополит Онуфрий пожелал верующим, чтобы Господь укрепил силы выживших и упокоил души погибших жителей Бородянки.

Также в этот день благотворительный фонд Предстоятеля УПЦ «Мир вам» доставил в Бородянку гуманитарную помощь: стройматериалы для восстановления домов, продукты питания и другие предметы первой необходимости.