Предстоятель УПЦ совершил заупокойное богослужение о погибших в Бородянке

Антибиотики в Украине теперь по рецепту
Экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич задержан за госизмену
В Греции разбился украинский самолет Ан-12 с военным грузом
Путин уволил главу Роскосмоса Рогозина
В Минобороны назвали условия для победы в войне в ближайшие месяцы
В ВОЗ рассказали, сколько лет украинцы будут ощущать последствия войны
В Минобороны анонсировали серьезные изменения на поле боя в пользу Украины
В Генштабе рассказали о подготовке ВСУ к деоккупации территорий
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 38 тысяч солдат
Число жертв ракетного удара по Виннице выросло
В Генштабе сделали важное заявление о постановке женщин на учет