Украинцам намекнули, что дефицит бензина сохранится как минимум до конца лета

Главное: Дефицит бензина в Украине сохраняется. Для его преодоления необходимо полтора-два месяца.

Детали: В Украине сохраняется дефицит бензина. Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Чиновника цитирует РБК-Украина.

Он поведал: «Сейчас ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа успокоилась. По бензину, я считаю, что еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас. Пока дефицит сохраняется. Но он уже однозначно меньше и возник он по нескольким причинам».

Уточняется: «До войны мы импортировали топливо, процентов 40 было внутреннего производства. Но Кременчугский завод три раза атаковали, разбомбили. Конечно же, он теперь ничего не производит. Южная и центральная части страны подпитывались топливом, которое привозили танкерами в одесские порты».

Министр рассказал: «И, конечно, белорусские нефтеперерабатывающие заводы тоже продавали у нас. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в том числе премиальным топливом. Первых трех источников сегодня полностью нет. К этому добавляем то, что ряд нефтебаз с запасами были разрушены и уничтожены».

Резюмируется: «Дальше наложилась очень сложная логистика, ведь все топливо мы теперь берем с рынка ЕС и ввозим через границу с нашими соседями. Границы, количество единиц транспорта, бензовозов, цистерн. Все это не было рассчитано на обслуживание такой системы. Ведь глобально спрос не упал».

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