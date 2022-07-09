В Черкассах УПЦ организовала праздник для многодетных семей духовенства

Главное: В Черкассах, в день памяти благоверных князей Петра и княгини Февронии — покровителей семьи, Украинской Православной Церкви организовала праздник для многодетных семей духовенства епархии.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua , в этот день митрополит Черкасский и Каневский Феодосий совершил праздничную литургию в Архангело-Михайловском кафедральном соборе Черкасс.

Семьи священнослужителей Черкасщины собрались за богослужением вместе, чтобы обратиться в молитве к Петру и Февронии и попросить заступничества перед Богом за наш народ, семьи и родных.

Глава семейного отдела епархии протоиерей Иоанн Чичина рассказал о целях христианского брака.

«Союз мужа с женой, а отсюда и семейная жизнь, установленная и освященная самим Господом Богом еще в раю: „И сотворил Бог человека, по образу Божию сотворил, мужа и жену сотворил их. И благословил их Бог: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю“ (Быт.1, 27, 28).

Брак освящается Богом на Таинстве венчания, и имеет высокую цель — чтобы муж все свое прекрасное отдавал жене, а жена мужу, чтобы, находясь в тесном и неразрывном союзе, супруги успешнее стремились совершенствоваться для счастливой жизни на земле и спасения на Небе. Вместе с тем существует и другая цель этого союза — благословенное рождение и христианское воспитание детей», — пояснил священник.

Также владыка Феодосий сделал для детей подарок — совместную экскурсию по Черкасскому городскому зоологическому парку.