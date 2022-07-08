Пенсионный фонд сообщил о доходах за полгода

Главное: Пенсионный фонд рассказал о доходах за первое полугодие. Это 272,7 миллиарда гривен.

Детали: Пенсионный фонд Украины информировал о своих доходах. Данные приводятся за первое полугодие – январь-июнь 2022-го года.

Сообщается, что доходы составили 272,7 миллиарда гривен.

Примечательно, что это больше прошлогоднего показателя (245,9 миллиардов гривен) сразу на 10,9%.

Стоит уточнить, что собственные доходы Пенсионного фонда составили 183,2 миллиарда гривен, а средства государственного бюджета это 89,5 миллиардов гривен.

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