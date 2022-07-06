В Генштабе отменили скандальное решение о запрете передвижения по Украине без справки из военкомата

Главное: Порядок о предоставлении разрешения мужчинам на передвижение по Украине вызвал широкий резонанс в обществе. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Генштаб отменил это решение, а сам документ отправлен на доработку.

Детали: Генштаб ВСУ отменил порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины. Этот документ направлен на доработку. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook в среду, 6 июля.

Он рассказал, что сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На нем, среди прочего, рассматривался вопрос, получивший широкий общественный резонанс — о порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

«Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных сил Украины и военно-политического руководства государства», — заявил Залужный.

Поэтому начальник Генштаба ВСУ с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия порядка с отправкой на доработку, добавил Залужный.

Он пообещал, что обновленный документ разработают на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения.

«Существующая законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов. Как главнокомандующий Вооруженными силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства», — резюмировал главком ВСУ.

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