Известный украинский футболист намекнул, что завершает карьеру

Главное: Евгений Хачериди может завершить карьеру. Он не играет больше года.

Детали: Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди задумался о том, чтобы завершить карьеру. Спортсмена, которому в июле исполнится 35 лет, цитирует ПРОФУТБОЛ Digital.

Последний клубом украинца было брестское «Динамо», которое он покинул еще в январе 2021-го года, после чего остается без команды.

Футболист сказал: «Я тренируюсь. Хожу в зал в Киеве. Продолжение карьеры? Я уже все. Скорее всего, все. Не знаю, я еще не принял решение».

Стоит напомнить, что Евгений Хачериди играл за киевского «Динамо» в 2007-2018-х годах. На его счету 51 матч и три гола за сборную Украины.

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