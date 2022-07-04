Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Известный украинский футболист намекнул, что завершает карьеру

Известный украинский футболист намекнул, что завершает карьеру

Александр Панько
04.07.22 14:02
203
Известный украинский футболист намекнул, что завершает карьеру

Главное: Евгений Хачериди может завершить карьеру. Он не играет больше года.

Детали: Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди задумался о том, чтобы завершить карьеру. Спортсмена, которому в июле исполнится 35 лет, цитирует ПРОФУТБОЛ Digital.

Последний клубом украинца было брестское «Динамо», которое он покинул еще в январе 2021-го года, после чего остается без команды.

Футболист сказал: «Я тренируюсь. Хожу в зал в Киеве. Продолжение карьеры? Я уже все. Скорее всего, все. Не знаю, я еще не принял решение».

Стоит напомнить, что Евгений Хачериди играл за киевского «Динамо» в 2007-2018-х годах. На его счету 51 матч и три гола за сборную Украины.

В тему: Луганская «Заря» определилась с главным тренером.

Тэги: футбол, Евгений Хачериди, спорт, ФК Динамо Киев

Комментарии

Статьи

02.07.22 20:05

Турции - истребители F-16, Украине - требование выплаты миллиардного внешнего долга

Автор: Наина Кравец

Дайджест

С какими трудностями сталкиваются украинцы при трудоустройстве в Европе
03.07.22 10:45

С какими трудностями сталкиваются украинцы при трудоустройстве в Европе

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.07.22 16:42

Стало известно о численности «ударной» ракетной группировки РФ в Черном море
04.07.22 16:30

Священник УПЦ объяснил, является ли грехом мало детей в семье
04.07.22 16:15

Украинцы смогут получать паспорта в Польше
04.07.22 15:23

Кулеба заявил, что Украина хочет «восстановить позиции» в Африке
04.07.22 15:15

Украинцам рассказали, в каком формате пройдет новый учебный год
04.07.22 14:30

Священник УПЦ объяснил, как отличить настоящего старца от самозванца
04.07.22 14:10

В Ивано-Франковске верующие просят Президента остановить передачу собора УПЦ в ПЦУ
04.07.22 14:08

Путин отказался поздравлять американцев с Днем независимости
04.07.22 13:25

На Хмельнитчине верующие УПЦ отстояли свой храм от попытки захвата ПЦУ
04.07.22 13:10

Цены на газ в Европе вновь резво пошли вверх
04.07.22 14:08

Путин отказался поздравлять американцев с Днем независимости
04.07.22 13:10

Цены на газ в Европе вновь резво пошли вверх
04.07.22 09:27

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия уже потеряла в войне 36,2 тысячи солдат
04.07.22 08:28

Депутаты ВРУ предлагают расширить список тех, кто может выехать за границу во время войны
01.07.22 16:59

Россияне могли заминировать подступы к острову Змеиный, — Госпогранслужба
01.07.22 16:41

В районе Керченского моста внезапно повалил дым
01.07.22 14:36

Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
01.07.22 14:19

В ГУР оценили вероятность нападения Беларуси
01.07.22 13:48

В Украине повысили прожиточный минимум
01.07.22 13:37

Рада назначила нового омбудсмена
29.06.22 16:55

В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой
28.06.22 13:47

В Кремле назвали условие окончания войны до конца суток
28.06.22 16:56

В России правоохранители массово пишут рапорта, боясь попасть на войну, - утверждает ГУР
28.06.22 15:39

Появились подробности похищения мэра Херсона
30.06.22 08:42

Путин заявил, что взрыв в ТЦ Кременчуга – не теракт
01.07.22 14:25

Митрополит УПЦ рассказал об открытии церковных общин УПЦ заграницей
30.06.22 16:13

В Генштабе озвучили планы на остров Змеиный
30.06.22 16:50

Украина разрывает дипотношения с Сирией
01.07.22 11:32

Очередной конфуз: Байден «запутался» в братьях Кличко
29.06.22 20:49

Банк «Альянс», который контролирует Дмитрий Фирташ - на грани банкротства, - СМИ
Фото и Видео
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Жертвами лавины в Италии стали пять человек
Жертвами лавины в Италии стали пять человек
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Опубликована пророческая песня Юрия Шатунова
Опубликована пророческая песня Юрия Шатунова
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Зеленский рассказал о соотношении военных потерь Украины и России
Зеленский рассказал о соотношении военных потерь Украины и России
Опубликовано видео, как в Луну врезалась неопознанная ракета
Опубликовано видео, как в Луну врезалась неопознанная ракета
Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
fraza.com
Новости блогосферы
30.06.22 15:51

Остров Змеиный vs Калининград
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.