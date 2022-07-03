Епископ УПЦ рассказал, как Церковь определяет святых

Главное: Святость — это категория, определяемая Богом, Его обетованием, Его любовью и Его святостью.

«Каждый христианин, кто беседовал с неверующим или сомневающимся в вопросах веры, хотя бы раз сталкивался с тезисом, что Церковь для религии не нужна, так как является чисто человеческим установлением, не исполняющим свою функцию по очищению людей. Другими словами, если бы Церковь была Божественным установлением, то все Её члены были бы святые, а раз этого нет, то и „никаких посредников между Богом и человеком не надо“», — сказал епископ Виктор.

Он отметил, что подобные вопросы возникают и у человека верующего, который, читая Символ веры, не может понять: как слова о святой Церкви согласуются с грешностью Её чад?

«Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять в чем именно уникальность христианства. Евангелие говорит, что человек никакими жертвами умилостивить Бога не способен. Его спасение — это акт исключительного Божественного произволения и проявление любви Творца к Своему творению. Христос — это не усовершенствованный человек, а Бог, Который стал человеком. От момента воплощения наша природа может быть причастна святости не сама по себе, а лишь настолько, насколько она причастна Христу», — пояснил владыка.

Иерарх УПЦ напомнил, что Церковь — это тело Христа, то «пространство», в котором действует Дух Святой, и находясь в котором мы вкушаем от святости Бога, а не от своей собственной праведности.

«Поэтому и говорим, что Церковь свята, потому что свят Христос, потому что Его святостью мы сами имеем возможность освятиться», — добавил епископ.

Архиерей пояснил, что Церковь свята, потому что свят Христос. «Но Церковь не есть только Церковью святых, но и Церковью кающихся, потому что святость Христа в каждом из нас — это заданность, а не данность; цель, а не текущее состояние», — считает он.

«Если бы святость определялась только совершенством человека, то Церковь действительно была бы не нужна. Но в том то и дело, что святость — это категория, определяемая Богом, Его обетованием, Его любовью и Его святостью. А значит, спасение — это не индивидуальный акт, а причастность Телу Христовому, как некой общности, которая реализует себя в Церкви так, что мы „уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом“ (Еф. 2, 19-22)», — отметил епископ Виктор.