Стало известно, сколько россиян не доверяют Путину

Главное: 81% россиян доверяют Владимиру Путину. Его работу не одобряют 13,4% граждан страны.

Детали: ВЦИОМ провел опрос, с целью определить рейтинг доверия президента РФ Владимира Путина. Появились актуальные цифры по итогам июня.

Сообщается, что на вопрос «вы одобряете или не одобряете деятельность главы государства?» 78% респондентов ответили положительно, 13,4% ответили, что не одобряют.

Также информируется, что доверяют главе государства 81% россиян, а не доверяют – 15,3%.

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