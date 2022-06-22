У Пугачевой и Галкина решили отобрать их замок

Главное: Кремль решил отобрать замок у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Там решили, что есть «подозрения», что особняк был построен с нарушением закона РФ.
Детали: Российские власти отреагировали на антивоенную позицию известной певицы Аллы Пугачевой и супруга — юмориста Максима Галкина и планируют конфискацию их замка в деревне Грязь. Об этом заявили в эфире радио Говорит Москва.
В Кремле решили, что есть «подозрения», что особняк был построен с нарушением закона РФ. Основаниями якобы послужила жалоба некоммерческой организации Охрана вод и лесов.
Если особняк все-таки конфискуют, то в нем могут поселить «беженцев» с Донбасса.
«Если какие-то нарушения усматриваются, прокуратура должна проверить. Если они себя таким образом ведут, то сейчас закрывать глаза не надо. Если такие нарушения есть, надо лишить Галкина всего того, что он имеет. С морально-нравственной точки зрения я бы поддержал идею переселить туда беженцев с Донбасса. Пусть Галкин радуется там, за пределами РФ», — сказано в заявлении.
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