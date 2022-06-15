Украина резко упала в глобальном индексе мира

Главное: Из-за вторжения России индекс миролюбия Украины упал сразу на 16%. Наша страна оказалась на 10 месте с конца.

Детали: Украина продемонстрировала наибольшее падение в ежегодном Global Peace Index, обнародованном Лондонским институтом экономики и мира в среду, 15 июня.

Так, индекс мира для Украины в 2022 году упал на 0,413, или на 16% — до 2,971.

«В настоящее время страна занимает 153-е место в мире по индексу после падения на 17 позиций в рейтинге. Ухудшение мира в Украине было вызвано российско-украинским конфликтом, который резко обострился после вторжения российских войск в феврале 2022 года», — говорится в сообщении.

В индексе 2022 года Украина идет за Мали, Ливией и Северной Кореей, опережая Судан, Центрально-Африканскую республику, Сомали и Ирак.

Индекс России снизился на 0,237 — до 3,275 (-5 позиций). Хуже только в Сирии, Йемене и Афганистане.

Статус наиболее мирной страны с 2008 года удерживает Исландия с уровнем индекса 1,107. Далее идут Новая Зеландия, Ирландия и Дания.

В связи с вторжением РФ в Украину эксперты прогнозируют новую гонку вооружений. Они напомнили, что с 1980 года военные расходы в мире удвоились и достигли почти $2 трлн, однако в процентном отношении к ВВП он снизились с 4% ВВП до 2% ВВП за этот период.

В документе также указывается, что боевые действия в Украине демонстрируют, как мобильные технологии пятого поколения (5G), революция в социальных сетях, искусственный интеллект и доступность беспилотников изменили способ ведения войны.

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