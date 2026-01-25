Трамп в очередной раз оскорбил премьера Канады

Президент США Дональд Трампв очередной раз оскорбил премьер-министра Канады Марка Карни. Он назвал его губернатором.

В социальной сети Truth Social политик написал: «Если губернатор Марк Карни думает, что сможет превратить Канаду в «перевалочный пункт» для китайских товаров и продукции, отправляемых в США, он глубоко ошибается».

При этом добавляется: «Китай съест Канаду заживо, полностью поглотит ее, что включает разрушение бизнеса, социальной структуры и образа жизни в целом».

Ранее Трамп оскорбил Канаду.