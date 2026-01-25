В Австралии малыш погиб после нападения акулы

Страшная трагедия произошла на побережье штата Новый Южный Уэльс возле Сиднея в Австралии. Тут после нападения акулы погиб двенадцатилетний мальчик Нико Антич, пишет издание The Guardian в субботу.

Сообщается, что инцидент случился еще 18 января, после чего малыш находился в критическом состоянии.

Добавляется, что раненого мальчика в критическом состоянии с серьезными травмами обеих ног доставили в больницу Сиднея в районе Рендвик. Это был первый из четырех инцидентов за последующие 48 часов. Другим пострадавшим стали люди 11, 27 и 39 лет.

Полагается, что на мальчика напала бычья акула.

Местные экологи бьют тревогу: опасные монстры начали появляться так близко к берегу из-за дождей. Этот вид хорошо чувствует себя при различных концентрациях соли, даже в пресных водах.

В связи с этим тут уже закрыли десятки пляжей.

