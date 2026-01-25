Американский миллиардер Илон Маск решил вернуться в политику. Об этом, ссылаясь на инсайдеров, пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается о том, что ключевые фигуры Республиканской партии, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, призвали предпринимателя помочь им сохранить незначительное большинство в палате представителей и сенате.

В публикации говорится: «Политическая команда Илона Маска в последние недели встречалась с потенциальными поставщиками услуг в преддверии промежуточных выборов, фокус был сосредоточен на экспертах в области цифровых технологий и текстовых сообщений».

Добавляется при этом, что все это сигнализирует о возвращении на политическую арену бизнесмена спустя месяцы после его отхода от политики в пользу бизнеса.

Стоит напомнить, что промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут в США 3 ноября.

