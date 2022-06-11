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Новости > Епископ УПЦ рассказал, возможен ли союз УПЦ с ПЦУ и униатами

Епископ УПЦ рассказал, возможен ли союз УПЦ с ПЦУ и униатами

Александра Кудрявцева
11.06.22 15:00
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Епископ УПЦ рассказал, возможен ли союз УПЦ с ПЦУ и униатами
Главное: Диалог с ПЦУ бесперспективен, если они не прекратят свою агрессивную деятельность по отношению к УПЦ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«УПЦ сейчас некоторые пророчествуют исчезновение или растворение в союзе с ПЦУ и униатами. Нужно отметить, что о подобных сценариях не может быть и речи. Даже в западных епархиях, где настроения самые радикальные по отношению к РПЦ, никто не говорит о слиянии с указанными структурами (ПЦУ и УГКЦ)», — написал иерарх УПЦ.
 
«Мы готовы к диалогу, но при этом, не намерены и не будем переступать через те нормы канонического порядка, о которых упомянул в своём Постановлении Собор УПЦ 27 мая в Киеве», — добавил епископ Виктор.
 
Архиерей отметил, что диалог с ПЦУ бесперспективен, если они не прекратят свою агрессивную деятельность по отношению к УПЦ.
 
«Да, многим представителям ПЦУ условия, выдвинутые УПЦ, среди которых первое — прекратить массовые захваты храмов, кажутся невыполнимыми. Однако, цивилизованный диалог не может даже начаться, если одна сторона этого диалога бьет ногами другую сторону. В этом случае, не то, что о диалоге говорить невозможно, а даже об обыкновенном разговоре подумать сложно. Потому, сколько бы ни появлялось сегодня сообщений и прогнозов о том, что УПЦ готова „прогнуться“, пойти против канонов Церкви и запятнать чистоту православной веры, в ответ будем с уверенностью утверждать — не готова, и не „прогнётся“, потому что всегда была, есть и будет со Христом!», — сказал епископ Виктор.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, какие сложности в переговорах с ПЦУ.
 

Тэги: УПЦ, ПЦУ, епископ Виктор

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