Полиция открыла уголовное дело по факту захвата храма УПЦ на Волыни

Главное: Отделением полиции № 3 Луцкого РУП ГУНП по Волынской области открыто уголовное дело относительно незаконной перерегистрации Свято-Аннозачатиевского храма Отделением полиции № 3 Луцкого РУП ГУНП по Волынской области открыто уголовное дело относительно незаконной перерегистрации Свято-Аннозачатиевского храма УПЦ села Ржищев в ПЦУ

Настоятель прихода священник Дмитрий Головачев сообщил правоохранителям, что предположительно группа лиц, среди которых Инна и Владимир Проц, Мария Семенюк, Виктор Притолюк и другие совершили уголовное правонарушение, подделав решение общего собрания религиозной общины с целью рейдерского захвата храма и имущества, которое находится в храме.

Протокол общего собрания был предоставлен государственному регистратору для перерегистрации религиозной общины.

В ходе досудебного расследования будут установлены лица, виновные в подделке протоколов общего собрания и рейдерском захвате храма. Указанные лица понесут заслуженную уголовную ответственность.