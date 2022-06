Бритни Спирс вышла замуж за молодого любовника

Главное: Бритни Спирс вышла замуж. Ее избранник – фитнес-тренер Сэм Асгари.

Детали: 40-летняя американская певица Бритни Спирс вышла замуж. Ее избранником стал фитнес-тренер Сэм Асгари, который моложе ее на двенадцать лет.

Известно, что на церемонии, которая состоялась в Лос-Анджелесе, присутствовали около шестидесяти гостей, в том числе актриса Дрю Бэрримор, певица Мадонна, актриса и певица Селена Гомес, а также светская львица Пэрис Хилтон и ее мать Кэти.

Певица выбрала платье от дома моды Versace, а к алтарю она шла под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love (Не могу не влюбится).

Примечательно, что сыновья Бритни Спирс от первого брака Шон Престон и Джейден Джеймс на свадьбе не присутствовали, но адвокат их отца Кевина Федерлайна заявил, что дети счастливы за свою мать.

Добавим, что с Сэмом Асгари певица познакомилась в 2016-м году на съемках клипа Slumber Party в 2016 году. В прошлом году пара объявила о помолвке.

В тему: Бритни Спирс сообщила сенсационную новость.