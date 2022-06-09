В Харькове УПЦ передали медикам оборудование и гуманитарную помощь

Главное: В Харькове митрополит Онуфрий передал медикаменты и оборудование Научно-практическому медицинскому центру и Областному туберкулезному диспансеру.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, 8 июня владыка привез врачам и ученым лекарства, медицинское оборудование и средства дезинфекции и гигиены.

Ранее харьковский архиерей передал медикаменты и оборудование в областной туберкулезный диспансер. Доставил благотворительную помощь один из клириков епархии. Руководство диспансера направило митрополиту письмо с благодарностью за помощь и молитвенную поддержку.

Как сообщалось ранее, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал продукты питания и средства гигиены жителям харьковских микрорайонов, наиболее пострадавших от обстрелов российскими войсками. Благотворительную помощь харьковчанам доставили священнослужители епархии.

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