Стало известно, когда в Украине отменят беспошлинный ввоз автомобилей

Главное: Беспошлинный ввоз автомобилей в Украину будет отменен. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.

Детали: Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, законопроект возвращает пошлину и НДС для импорта товаров предприятиями. К этому же привязана отмена перечня товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту.

«Для всех авто (кроме тех, что идут на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля», — написал он и добавил, что параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенной растаможке автомобилей через Дію.

Решение комитета — принять закон за основу и в целом.

«Но финальное решение за залом», — добавил депутат.

В тему: Стало известно, сколько автомобилей украинцы ввезли в страну при «нулевой растаможке».