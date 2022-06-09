Стало известно, когда в Украине отменят беспошлинный ввоз автомобилей

Главное: Беспошлинный ввоз автомобилей в Украину будет отменен. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.
Детали: Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, законопроект возвращает пошлину и НДС для импорта товаров предприятиями. К этому же привязана отмена перечня товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту.
«Для всех авто (кроме тех, что идут на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля», — написал он и добавил, что параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенной растаможке автомобилей через Дію.
Решение комитета — принять закон за основу и в целом.
«Но финальное решение за залом», — добавил депутат.
В тему: Стало известно, сколько автомобилей украинцы ввезли в страну при «нулевой растаможке».