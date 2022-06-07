Невзоров может остаться без украинского гражданства

Главное: Российский журналист Александр Невзоров еще не получил украинское гражданство. Процедура может затянуться.

Детали: Как оказалось, 63-летний российский журналист Александр Невзоров еще не получил украинское гражданство. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Чиновник сообщил: «У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить».

Он уточнил, что для получения украинского паспорта ему требуется пройти определенную процедуру.

Также Алексей Данилов напомнил, что в Украине разрешено только одно гражданство, поэтому Александру Невзорову придется сначала отказаться от российского.

В тему: Российский журналист Невзоров получил украинское гражданство.