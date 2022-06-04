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Новости > Епископ УПЦ объяснил, для чего в Церкви нужен соборный разум

Епископ УПЦ объяснил, для чего в Церкви нужен соборный разум

Александра Кудрявцева
04.06.22 12:40
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Епископ УПЦ объяснил, для чего в Церкви нужен соборный разум
Главное: Соборный разум — это попытка понять все стороны, услышать каждого, и найти такое решение, которое, с одной стороны, послужило бы на пользу Церкви, а с другой — засвидетельствовало бы Ее верность Христу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«Соборный разум — это не голос большинства, а голос Божий. Звучание этого голоса можно услышать только в атмосфере свободы. 27 мая такая атмосфера царила на Соборе УПЦ в Киеве», — отметил епископ Виктор.
 
Он привел слова Христос, который говорил Своим апостолам: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). Условия познания истины — пребывание в слове Христа. Что же это значит? В другом месте Господь говорит: «Тот, кто любит Меня, Мое Слово исполнит. И тогда Мой Отец полюбит его, мы с Ним вместе придем к нему и поселимся у него» (Ин. 14, 23).
 
Владыка считает, что таким образом, любовь ко Христу — вот то, что должно двигать нами, что способно помочь как познать истину, так и стать свободными.
 
«Соборный разум — это попытка понять все стороны, услышать каждого, и найти такое решение, которое, с одной стороны, послужило бы на пользу Церкви, а с другой — засвидетельствовало бы Ее верность Христу. Понятно, что кто-то все равно останется недовольным. Но, Собор и не ставит задачу удовлетворить всех. Именно для этого и нужна так называемая „рецепция“, то есть, постепенное принятие того, что было определено соборным разумом», — пояснил архиерей.
 
Иерарх УПЦ отметил, что в то же время, свобода — это отсутствие принуждения. «И позиции некоторых епархий относительно тех или иных постановлений Собора, и разрешение епархиальным архиереям на период военного положения поступать так как они сочтут нужным для блага и сохранения единства Церкви, только подчеркнули эту свободу. Если было бы иначе, то всех обязали бы выполнять все то, что постановил Собор. А этого как раз и не произошло», — продолжил он.
 
«Прошла неделя спустя проведения Собора. Его результаты осмыслены и приняты в западных и восточных, южных и северных епархиях Украинской Православной Церкви. „Жизнь жительствует“, поэтому верим и надеемся, что соборно принятые решения помогут нашей Церкви и в дальнейшем осуществлять свою спасительную миссию», — подытожил епископ Виктор.
 
В тему: Епископ УПЦ рассказал, как проходил Собор Украинской Православной Церкви.

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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