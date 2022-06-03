Форвард сборной Украины попал на радар гранда турецкого футбола

Главное: Нападающий португальской «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук может переехать в турецкий чемпионат. Им активно интересуется «Фенербахче», который тренирует бывший тренер лиссабонцев.

Детали: Роман Яремчук попал в сферу интересов турецкого «Фенербахче». По информации Fotomac, это случилось после того, как клуб из Стамбула возглавил португалец Жорже Жезуш, с которым украинский нападающий работал вместе в «Бенфике».

Если у «канареек» не выйдет подписать 26-летнего форварда «орлов», то новый главный тренер «Фенербахче» попробует переманить в команду другого игрока лиссабонского клуба — Харриса Сеферовича.

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