Стало известно, как подорожал автогаз в Украине за прошлый май

Главное: Автогаз дорожает в Украине. Почти на десять гривен за месяц.

Детали: В мае в Украине серьезно дорожал сжиженный газ в сетях АЗС. Сразу на 9,94 гривны за литр.

Сейчас автогаз по стране в среднем стоит 40,86 гривен за литр, сообщает консалтинговая группа «А-95».

Так, информируется, что на АЗС ОККО и WOG цена выросла на 10,01 и 11,00 гривен до 41,00 и 41,97 гривен соответственно.

Кроме этого на «Авиас», «Укрнафте» и ANP подорожание составило 9,57 гривен до 39,92-39,95 гривен.

Также «Авантаж 7» поднял цену на 11,95 гривен до 41,95 гривен, а KLO и SOCAR увеличили стоимость на 11,50 и 8,50 гривен до 42,99 и 40,98 гривен соответственно.

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