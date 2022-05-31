Стало известно, будет ли открыт в Киеве пляжный сезон

Главное: Пляжи в Киеве пока открывать не собираются. Хотя обслуживание пляжей и зон отдыха проводят в штатном режиме.

Детали: В Киеве пляжный сезон пока открывать не собираются. Об этом говорится в заявлении КГГА.

«На территориях пляжей и зон отдыха Киева начнут обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют», — говорится в сообщении.

В то же время, обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах. В настоящее время проводятся лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды.

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