Кабмин позволил еще некоторым мужчинам призывного возраста покидать Украину

Главное: Кабмин изменил правила выезда мужчин за границу. В частности, украинские атлеты-мужчины смогут покидать страну на 30 дней для участия в соревнованиях.

Детали: Кабинет министров изменил правила выезда за границу мужчин призывного возраста. Напомним, что ранее им было запрещено покидать пределы страны во время действия военного положения. Теперь же некоторым категориям граждан разрешили выезжать, среди них и спортсмены.

Согласно нововведениям, право выезда на 30 дней отныне имеют:

— спортсмены национальных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

— лица, обеспечивающие подготовку спортсменов;

— спортивные судьи и другие специалисты, обеспечивающие организационное, медицинское сопровождение и антидопинговый контроль.

При этом для выезда за границу необходимо будет получить соответствующее решение от Министерства молодежи и спорта Украины.

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