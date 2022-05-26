В Украине запустят единую базу вакансий

Главное: В Минэкономики придумали, как упростить украинцам поиск работы. Для это объединят все крупные сайты по трудоустройству с Государственной службой занятости.

Детали: Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с пятью крупнейшими сайтами по трудоустройству — robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями. Об этом сообщают на сайте Министерства экономики Украины.

Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса — в режиме реального времени.

«Сейчас особенно важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев. Именно поэтому мы создаем платформу, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях. Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти сотрудников, а людям работу», — отметил заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев о всех вариантах трудоустройства.

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