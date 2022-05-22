Епископ УПЦ объяснил, как христианство повлияло на европейские ценности

Главное: Европейские демократические ценности берут свое начало из христианства и отображают их смысл.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Понятие о демократии и свободе, о мирном сосуществовании и отсутствии дискриминации по социальным, этническим или религиозным признакам — все это дало христианство. По словам апостола Павла, во Христе „нет уже иудея, ни эллина; нет раба, нет свободного; нет мужского пола, нет женского...“ (Гал. 3, 28). Можно сказать, что именно эти слова ярче всего выражают отношение тех, кто считает себя настоящим европейцем друг к другу и всем остальным людям», — подчеркнул епископ Виктор.

Владыка объяснил, что быть европейцем — значит, не унижать свое достоинство и достоинство других людей, значит быть христианином.

«К сожалению, не все украинцы это понимают. Призывая „двигаться в Европу“, некоторые наши чиновники не видят или не понимают, что Европа уже давно выросла из средневековых пеленок. Называя Украину европейским государством, они принимают антицерковные решения, отвергающие нас на десятки, а то и сотни лет назад. Сегодня нельзя быть демократом и цивилизованным человеком, запрещая другим людям посещать те храмы, которые им нравятся. Сегодня нельзя называть себя европейцем и дискриминировать миллионы украинцев только потому, что они принадлежат „неправильной“ Церкви», — подчеркнул архиерей.

Он подчеркнул, что запрещая деятельность Украинской Православной Церкви, членами которой являются миллионы граждан Украины, представители власти препятствуют полноценному вступлению нашей страны в Европейский Союз.

«Нам всем нужно понять, что Европа — это прежде всего свобода, равенство в правах и верховенство закона, а не собственные предпочтения или субъективные убеждения», — подытожил епископ Виктор (Коцаба).

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