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Новости > Европарламент отменил пошлины на весь украинский экспорт

Европарламент отменил пошлины на весь украинский экспорт

Александр Панько
19.05.22 14:59
167
Европарламент отменил пошлины на весь украинский экспорт

Главное: Европарламент поддержал отмену на год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт. Евросоюз является самым важным торговым партнером Украины, на долю которого в 2021 году приходилось более 40% ее общего объема торговли товарами.

Детали: Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны. «За» проголосовали 515 депутатов, «против» — 32, 11 воздержались, сообщается на сайте ЕП в четверг, 19 мая.

«Сегодня мы должны показать, что наша поддержка Украины является абсолютной, непоколебимой и необратимой, реализуя эти беспрецедентные меры по либерализации торговли. Слава Украине!», — заявила перед голосованием постоянный докладчик по Украине Сандра Калниете.

Указано, что эта временная мера является ответом на последствия войны России против Украины, которая ограничивает возможности страны для торговли.

Предложенные меры полностью отменят ввозные пошлины на промышленную продукцию, ввозные пошлины на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры в отношении импорта стали сроком на один год.

Следующим шагом должна быть публикация решения в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу на следующий день.

Евросоюз является самым важным торговым партнером Украины, на долю которого в 2021 году приходилось более 40% ее общего объема торговли товарами. В свою очередь, Украина была 15 крупнейшим торговым партнером ЕС, на долю которого приходилось около 1,2% от общего объема торговли ЕС.

В тему: В ЕС оценили сроки поствоенного восстановления Украины.

Тэги: Евросоюз, Украина, экономика, Европарламент, экспорт, пошлина

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