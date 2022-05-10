Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война

Главное: Военный эксперт Олег Жданов дал свой прогноз по продолжительности войны в Украине. Он считает, что она затянется еще на несколько месяцев.

Детали: Война России против Украины вряд ли продлится в течение нескольких лет. Скорее всего, она затянется еще на несколько месяцев. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Скажу так: это война на месяцы, но не на годы. Почему? Потому что, во-первых, как бы Россия ни тужилась, она не готовилась к долговременной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня находится в стагнации», — отметил он.

По его словам, для затяжной войны России следовало переводить свою экономику на военные рельсы еще год назад. Во-вторых, западные партнеры начали поставлять Украине оружие и другую помощь.

«Я не думаю, что они готовы воевать два или три года с Россией. Они ожидают, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбылей в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики», — добавил Жданов.

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