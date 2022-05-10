Шева сделал весьма неожиданное признание

Главное: Андрей Шевченко рассказал, что хотел пойти на фронт. Он объяснил, почему не сделал этого.

Детали: Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал интервью LadbibleTV. Он сделал интересное признание.

Бывшая легенда киевского «Динамо» заявил, что после начала войны хотел пойти на фронт.

Он пояснил, почему не уехал на передовую: «Да, я много раз думал об этом. Но это, вероятно, было бы не лучшим решением».

Шева добавил: «Лучшее решение – пользоваться моими связями, говорить о войне, помогать гуманитаркой, создавать программы и общаться с благотворительными организациями. Это то, чем я занят с начала войны».

В тему: Наставник «Шахтера» все же решился покинуть команду.