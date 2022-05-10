Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина хочет решить проблему дефицита топлива поставками из Польши

Украина хочет решить проблему дефицита топлива поставками из Польши

Агата Кловская
10.05.22 10:16
350
Украина хочет решить проблему дефицита топлива поставками из Польши

Главное: Украина хочет получать топливо из Польши. Так хотят решить проблему дефицита.

Детали: Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, как решить топливную проблему в Украине. Она высказалась по итогам польско-украинского энергетического форума в Варшаве.

Чиновница говорит, что Польша способна обеспечивать поступление в Украину более двухсот тысяч тонн продукции ежемесячно. Но за последний месяц полученный объем топлива составил шестьдесят тысяч тонн.

Отмечается, что в ходе форума удалось собрать представителей польского и украинского бизнеса, а также логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой.

Информируется, что благодаря этому удалось найти практические решения проблемы, возникшей на топливном рынке Украины.

Ожидается, что Украина сможет привлечь нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу.

По ее словам, Украина получила понимание, как можно получить дополнительные объемы от польских трейдеров. Стороны обозначили технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов, а польская PERN SA уже подтвердила готовность предоставить дополнительные мощности.

Сообщается, что для увеличения отгрузок были синхронизированы графики работы «Укрзализныци» и польской PKP, теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы.

Она сказала: «Ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди».

В тему: Цены на автогаз в Украине продолжают расти.

Тэги: бензин, общество, экономика, топливо, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.04.22 09:02

Скорая война в Приднестровье неизбежна?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Бражников Пётр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие
10.05.22 00:27

Бражников Пётр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие

Автор: «Власть»

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.05.22 12:18

В ООН обновили данные по жертвам войны в Украине среди мирного населения
10.05.22 12:07

Стало известно, как хотят переименовать станции киевского метро
10.05.22 11:52

НБУ решил ужесточить валютные ограничения
10.05.22 11:51

Под завалами пятиэтажки в Изюме найдены тела 44 мирных жителей
10.05.22 11:39

Шева сделал весьма неожиданное признание
10.05.22 11:34

В Киеве ухудшился воздух – названа причина
10.05.22 11:24

После подписания ленд-лиза Байден обратился к Конгрессу из-за Украины
10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне
10.05.22 09:39

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 26 тысяч российских солдат
10.05.22 09:28

Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
10.05.22 11:24

После подписания ленд-лиза Байден обратился к Конгрессу из-за Украины
10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне
10.05.22 09:39

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 26 тысяч российских солдат
09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти
09.05.22 12:42

В Украине ожидаются ночные заморозки: карта
09.05.22 11:28

Путин на параде озвучил новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
09.05.22 10:21

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли около 25 650 россиян
07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
06.05.22 15:25

Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
06.05.22 13:35

Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
03.05.22 15:54

В Украине запретили деятельность пророссийских партий
03.05.22 16:59

В Украине перенесли празднование Дня победы
09.05.22 11:28

Путин на параде озвучил новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
03.05.22 12:49

Экс-нардепа Царева приговорили к 12 годам тюрьмы
04.05.22 09:29

В Нью-Йорке украинцы подрались из-за русского языка
06.05.22 09:38

В Киеве горела гостиница – эвакуировали сотню людей
03.05.22 14:14

Орбан рассказал Папе Римскому, когда Россия планирует закончить войну в Украине
04.05.22 15:49

С украинскими военными на «Азовстали» исчезла связь
04.05.22 10:33

Умер первый президент Беларуси
Фото и Видео
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
fraza.com
Новости блогосферы
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.