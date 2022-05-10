Украина хочет решить проблему дефицита топлива поставками из Польши

Главное: Украина хочет получать топливо из Польши. Так хотят решить проблему дефицита.

Детали: Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, как решить топливную проблему в Украине. Она высказалась по итогам польско-украинского энергетического форума в Варшаве.

Чиновница говорит, что Польша способна обеспечивать поступление в Украину более двухсот тысяч тонн продукции ежемесячно. Но за последний месяц полученный объем топлива составил шестьдесят тысяч тонн.

Отмечается, что в ходе форума удалось собрать представителей польского и украинского бизнеса, а также логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой.

Информируется, что благодаря этому удалось найти практические решения проблемы, возникшей на топливном рынке Украины.

Ожидается, что Украина сможет привлечь нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу.

По ее словам, Украина получила понимание, как можно получить дополнительные объемы от польских трейдеров. Стороны обозначили технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов, а польская PERN SA уже подтвердила готовность предоставить дополнительные мощности.

Сообщается, что для увеличения отгрузок были синхронизированы графики работы «Укрзализныци» и польской PKP, теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы.

Она сказала: «Ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди».

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