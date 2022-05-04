В Нью-Йорке украинцы подрались из-за русского языка

Главное: Украинцы подрались в Нью-Йорке. Причиной конфликта стало недопонимание.

Детали: В одном из баров Бруклина в Нью-Йорке (США) произошел конфликт между украинцами. Об этом пишет издание New York Post.

Отмечается, что инцидент случился в конце апреля.

Сообщается, что мужчина напал с разбитой бутылкой на соотечественника, решив, что тот русский, так как он говорил на русском языке.

Информируется: «У Андрея Мелешкова, который родился и вырос на востоке Украины, русская мать. Он рассказал, что был в караоке-баре Signature в Шипсхед-Бей, отмечал день рождения друга, когда 31-летний Олег Сулима сел за его столик и начал осыпать его и его друзей ругательствами. Сулима заявил Мелешкову, что тот выглядит как русский. Последний заявил, что он украинец, но земляк не поверил».

Андрей Мелешков сказал: «Мы перешли на украинский язык, чтобы его успокоить, но это его все больше и больше раздражало, и он начал просить нас переводить слова, чтобы доказать, что мы украинцы».

После этого, говорится в публикации, Сулима потребовал от Мелешкова и его друзей произнести слово «паляница», после чего схватил две бутылки пива, разбил их друг о друга и ударил острыми краями Мелешкова в шею и лицо.

В итоге пострадавшему наложили швы.

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