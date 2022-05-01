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Новости > Епископ УПЦ рассказал о том, как жизнь апостола Фомы стала примером настоящей веры

Епископ УПЦ рассказал о том, как жизнь апостола Фомы стала примером настоящей веры

Александра Кудрявцева
01.05.22 16:35
106
Епископ УПЦ рассказал о том, как жизнь апостола Фомы стала примером настоящей веры
Главное: Мужество Фомы и его готовность последовать за Христом даже до смерти – пример для всех.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).
 
«Разговор о «Фоме неверующем» практически всегда сводится к проблеме восприятия религиозной действительности или отсутствия таковой. То есть, к вере. Однако хотелось бы обратить внимание на другую сторону личности апостола Фомы», - сказал епископ Виктор.
 
Владыка напомнил, что после Воскресения Христа, апостолы, «страха ради иудейского», не покидали Сионской горницы, потому что боялись расправы, суда или просто преследований. «Единственный, кто отсутствовал - апостол Фома. Почему его не было с другими? Ответов на этот вопрос может быть несколько, но главных – два», - добавил он.
 
«С точки зрения Промысла Божия, Фома отсутствовал именно для того, чтобы уверить в Воскресении Христа всех, кто мог бы усомниться в нём. Вот, как об этом говорит Церковь в одном из своих песнопений: «Ученикам сомневающимся, на восьмой день предстал Спаситель… и мир дав, к Фоме возопил: прийди апостоле, осяжи длани, в которые были вонзены гвозди. О доброе неверие Фомино, верных сердца в познание привело…» Другими словами, Церковь не вменяет «неверие» Фомы ему в грех, а называет его «добрым», так как через него многие пришли к «познанию» Воскресения Христа», - пояснил иерарх УПЦ
 
Архиерей назвал второй причиной, из-за которой Фома не находился вместе с апостолами в Сионской горнице, то, что этот ученик Распятого не боялся умереть за свои убеждения. «Он не испугался преследователей Христа, и не прятался от них. Действительно, в Евангелии встречаем эпизод, который указывает на бесстрашие и мужество апостола Фома», - добавил епископ Виктор. 
 
«Так, незадолго до Своих страданий, Господь сообщил ученикам о том, что намеревается идти к умершему Лазарю. Каковой же была реакция апостолов? «Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?» (Ин. 11, 8). То есть, они попытались отговорить Его, а также показали, что не особо имеют желание делать то, что задумал их Учитель. Единственным, кто занял противоположную позицию, был апостола Фома, который, обращаясь к своим соученикам, заявил: «Пойдем и мы умрем с Ним» (Ин. 11:16). Вот именно эта сторона характера апостола Фомы очень ярко свидетельствует о том, каким человеком он был», - продолжил владыка.
 
Иерарх отметил, что мужество Фомы и его готовность последовать за Христом даже до смерти – пример для нас всех. 
 
«Ведь, очень часто мы, «страха ради иудейска», пытаемся отсидеться тогда, когда на улицы надо выходить с проповедью. Боимся идти туда, где могут обидеть или оскорбить, не говоря уже об угрозе жизни. Не всегда хватает мужества защищать Христа и Его Святую Церковь. Нет, не силой и кулаками, а словом, кротостью, любовью, готовностью к самопожертвованию», - сказал архиерей.
 
Епископ Виктор призвал обратить внимание, что апостол Фома не призывает взять в руки оружие, чтобы защитить Христа от врагов, а выказывает готовность умереть вместе с Ним. «Потому что, сила Господа – в Его смирении и готовности к Жертве за каждого человека. И в этом, по сути, и сила христианства. Потому что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15,13)», - заключил владыка.
 
В тему: Епископ УПЦ рассказал, как Воскресение Христово повлияло на судьбу человечества.

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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