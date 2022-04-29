В НАТО озвучили сумму военной помощи Украине

Главное: Страны альянса увеличили военную помощь Украине после начала вторжения России. Сейчас эта цифра составляет 8 млрд долларов.

Детали: Страны НАТО оказали Украине военную поддержку на сумму около 8 млрд долларов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает «Европейская правда».

По его словам, военная поддержка Украине выросла с начала войны против России.

«На сегодняшний день союзники по НАТО пообещали и оказали Украине военную поддержку не менее 8 млрд долларов США», — сказал Столтенберг.

«Мы видим важность дальнейшего усиления нашей поддержки Украине», — добавил генсек НАТО.

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