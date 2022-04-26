Украинцам разъяснили, что будет с выходными днями в мае

Главное: Как обстоят дела с выходными в Украине в мае? Появилось разъяснение.

Детали: Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, как обстоят дела с выходными днями в стране в мае. Из-за войны отдыхать не придется.

Так, в период действия военного положения в нашей стране отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

Информируется, что статьей 73 КЗоТ всего установлено девять праздничных дней, в том числе в грядущем месяце 1 мая – День труда, а также 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, что, согласно статье 67 КЗоТ, в случае когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Получается, что этой весной должны быть выходными днями понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день).

При этом статьей 6 закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» установлены иные правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 Кзот относительно определения праздничных и нерабочих дней.

Резюмируется, что 2 мая и 9 мая являются обычными рабочими днями, работа в которые оплачивается в обычном порядке (во время военного положения).

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