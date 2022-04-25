Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Европе у детей выявили случаи болячки неизвестного происхождения

В Европе у детей выявили случаи болячки неизвестного происхождения

Агата Кловская
24.04.22 20:44
2976
В Европе у детей выявили случаи болячки неизвестного происхождения

Главное: ВОЗ выявила случаи гепатита (воспаление печени) неизвестного происхождения. Заболевание зафиксировали в 12 странах. Новый вид гепатита был обнаружен у детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет.

Детали: Всемирная организация здравоохранения выявила случаи гепатита (воспаление печени) неизвестного происхождения. Заболевание зафиксировали в 12 странах, преимущественно — европейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.

Новый вид гепатита был обнаружен у детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет. На данный момент имеются сведения как минимум об одном смертельном исходе.

Специалисты уже зафиксировали 169 случаев. Большинство их них зарегистрировали в странах Европейского региона. В частности, в Великобритании подтвердили 114 случаев, 13 случаев — в Испании, 12 — в Израиле, 9 — в США, 6 — в Дании. Менее 5 случаев выявлено в Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.

«Во многих случаях сообщалось о желудочно-кишечных симптомах, включая боль в животе, диарею и рвоту, предшествующих тяжелому острому гепатиту, а также о повышении уровня ферментов печени и желтухе. В большинстве случаев не было лихорадки», — говорится в сообщении.


 

Тэги: здоровье, гепатит С

Комментарии

Статьи

17.04.22 10:18

ЕС в едином порыве поможет Украине, но... потом

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Что происходит на рынке топлива Украины
24.04.22 21:02

Что происходит на рынке топлива Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.04.22 21:55

Епископ УПЦ рассказал, как Воскресение Христово повлияло на судьбу человечества
24.04.22 16:00

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Пасху
24.04.22 15:30

В Одессе монастырь УПЦ подготовил 1,8 тыс куличей и 1 тыс крашенок для ВСУ
24.04.22 13:00

Верующие УПЦ сегодня празднуют Воскресение Христово
23.04.22 21:22

Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
23.04.22 18:50

Управделами УПЦ призвал в преддверии Пасхи простить друг другу взаимные обиды
23.04.22 16:44

В УПЦ освятили 1,5 тыс пасок для пострадавших жителей Киевщины
23.04.22 16:04

В Киево-Печерской лавре УПЦ в день Пасхи состоится 3 литургии
23.04.22 14:40

Сошел Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме
23.04.22 13:07

Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Воскресением Христовым
24.04.22 16:00

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Пасху
23.04.22 21:22

Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
23.04.22 14:40

Сошел Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме
22.04.22 16:51

В ГУР рассказали о ближайших планах российских войск
22.04.22 15:23

Шольц рассказал, какое оружие Германия поставит Украине
22.04.22 13:54

Берлин выразил готовность стать гарантом безопасности для Украины
22.04.22 12:55

Стало известно, сколько человек погибло в результате падения Ан-26 на Запорожье
22.04.22 12:27

Россия хочет захватить юг Украины, чтобы идти «спасать русскоговорящих» в Приднестровье
22.04.22 11:58

В СНБО назвали точное время и место начала войны в Украине
22.04.22 11:15

На Запорожье разбился самолет Ан-26. Есть жертвы
22.04.22 08:52

Еще одна страна пожелала вступить в НАТО
20.04.22 14:54

Россия передала Украине какой-то договор с «четкими формулировками»
18.04.22 13:17

Президент Ирана пригрозил Израилю
19.04.22 16:13

Генерал рассказал, может ли Украина уничтожить Крымский мост
21.04.22 08:35

Джонсон дал Путину неожиданное прозвище
19.04.22 10:46

США намерены «ударить» по военно-промышленному комплексу РФ
21.04.22 14:59

Россия обстреляла ракетами Запорожье
19.04.22 09:44

У Роналду произошла страшная трагедия
18.04.22 10:01

График работы общественного транспорта в Киеве изменился
18.04.22 16:52

В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники
Фото и Видео
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Хакеры взломали два украинских телеканала и «убили» Зеленского
Появилось фото с места крушения Ан-26 на Запорожье
Появилось фото с места крушения Ан-26 на Запорожье
Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета
Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета
Российская «няшка» Наталья Поклонская считает букву «Z» символом горя
Российская «няшка» Наталья Поклонская считает букву «Z» символом горя
Конфеты Рошен до сих пор продают в России
Конфеты Рошен до сих пор продают в России
Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»
Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»
Известная канадская рок-группа сняла клип о войне в Украине
Известная канадская рок-группа сняла клип о войне в Украине
По Львову нанесены ракетные удары – погибли люди
По Львову нанесены ракетные удары – погибли люди
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
fraza.com
Новости блогосферы
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє
09.04.22 09:59

Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.