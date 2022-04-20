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Новости > Епископ УПЦ рассказал, как принимаются важные церковные решения

Епископ УПЦ рассказал, как принимаются важные церковные решения

Александра Кудрявцева
20.04.22 20:15
63
Епископ УПЦ рассказал, как принимаются важные церковные решения
Главное: Церковь никогда не молчит, потому что голос Церкви — это молитва.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«В Великую среду произошло то, чего не может понять человеческий разум — один из 12 апостолов продал своего Господа и Учителя», — сказал епископ Виктор.
 
Владыка рассказывает, что в начале ХХ века протоиерей Сергей Булгаков пытался объяснить измену Иуды какими-то политическими мотивами.
 
«По его версии, Иуда продал Христа за 30 серебряников, чтобы побуждать Господа к решительным действиям. Якобы Иуда действительно знал, что Галилейский проповедник является тем Мессией, Которого ждало человечество. А Христос по какой-то причине не хотел являть Себя миру. И именно Иуда решил „подтолкнуть“ Его к решительным действиям. По мнению отца Сергея, апостол Иуда надеялся, что неправедный суд над Христом обязательно вызовет Его реакцию, которая приведет к тому, что с неба сойдут ангелы и прекратят беззаконие. Однако Господь решил иначе», — продолжил иерарх УПЦ.
 
Архиерей констатировал, что Украинская Православная Церковь сейчас переживает очень непростые времена.
 
«Впрочем, для подлинных верующих христиан всегда были нелегкие периоды, когда приходилось терпеть гонения, преследования и нападки. Но были и времена расцвета и благоденствия, которым на смену приходили снова испытания. Это происходило не потому, что определенные обстоятельства складывались соответствующим образом, а потому, что враг рода человеческого всегда выступал против Церкви Христовой», — считает епископ.
 
По его словам, как и две тысячи лет назад, сегодня тоже есть люди, которые требуют от Церкви, как и от Христа в свое время жаждали Его современники, каких-то решительных действий — будь то политических или социальных.
 
«Таким людям кажется, что Церковь не реагирует должным образом на бурные вызовы времени, поэтому Ее нужно подтолкнуть к „правильной“ реакции. Наверное, среди многих других, и такое мнение может иметь право на жизнь. Однако всем, кто ее разделяет, не следует забывать одну важную истину: Церковь — это Тело Христово, которым руководит Дух Святой», — напомнил владыка.
 
Епископ Виктор отметил, что Церковь — это Богочеловеческий организм, а значит, в Его жизнедеятельности должен говорить не только человек, но прежде всего человек должен выпросить у Бога услышать Его голос. «Поэтому все решения, принимаемые Церковью, должны приниматься Святым Духом, в содействии человека и Бога, в смирении и душевном покое, без горячности и эмоций», — добавил он.
 
Также архиерей подчеркнул, что Церковь никогда не молчит, потому что голос Церкви — это молитва.
 
«Часто так бывает, что сердечная потаенная молитва помогает найти верное решение и правильный выход из затруднительного положения, а произнесенное неоднократно вслух слово еще более усложняет и непростую ситуацию. Поэтому святые отцы часто повторяли: „Слово — это серебро, а молитва — золото“», — сказал иерарх УПЦ.
 
В завершении епископ Виктор пожелал каждому хорошо обдумать свою жизнь и ежедневные поступки, чтобы ни в малом, ни в великом мы не стали на путь Иуды.
 
В тему: Епископ УПЦ напомнил, что всегда Церковь была и будет со своим народом.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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