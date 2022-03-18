В России обозвали YouTube «террористом»

Главное: В Роскомнадзоре заявили, что YouTube занимается терроризмом. Поэтому РФ требует от платформы прекратить трансляцию антироссийских роликов, которые появились в течение последних нескольких недель.

Детали: Роскомнадзор заявил, что видеохостинг YouTube занимается терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube. Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан», — сказано в сообщении.

Отмечается, что распространение такого рода призывов «наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC». Поэтому государство требует «в максимально короткие сроки» прекратить трансляцию антироссийских роликов.

Кроме того, в Роскомнадзоре заявили, что в последние недели американские ИТ-компании, в частности Meta Platforms Inc, заняли «четко выраженную антироссийскую позицию».

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