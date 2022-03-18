Украина заняла 98-е место в списке самых счастливых стран мира

Главное: Самой счастливой страной мира признали Финляндию. Украина заняла в рейтинге 98-е место.
Детали: Опубликован World Happiness Report. Составлен рейтинг самых счастливых стран мира – всего в список попали 146 государств.
Список возглавила Финляндия.
Далее идут Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.
Отметим, что Украина занимает 98-е место.
Россия оказалась на 80-й позиции.
Самыми несчастными странами мира стали Афганистан и Ливан.
В тему: На количество счастливых украинцев не влияет ни эпидемия, ни война.