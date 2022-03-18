Украина заняла 98-е место в списке самых счастливых стран мира

Главное: Самой счастливой страной мира признали Финляндию. Украина заняла в рейтинге 98-е место.

Детали: Опубликован World Happiness Report. Составлен рейтинг самых счастливых стран мира – всего в список попали 146 государств.

Список возглавила Финляндия.

Далее идут Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Отметим, что Украина занимает 98-е место.

Россия оказалась на 80-й позиции.

Самыми несчастными странами мира стали Афганистан и Ливан.

В тему: На количество счастливых украинцев не влияет ни эпидемия, ни война.