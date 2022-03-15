Далекая страна готова принять беженцев из Украины

Главное: Украинских беженцев примет Новая Зеландия. Об этом сообщило правительство страны.

Детали: Новая Зеландия примет беженцев из Украины. Об этом информировало местное правительство.

Сообщается, что данная программа позволит родившимся в Украине гражданам Новой Зеландии и жителям страны привозить членов своей украинской семьи, чьи жизни находятся в опасности из-за войны.

Министр иммиграции Новой Зеландии Крис Фаафой поведал: «Это самая большая специальная категория виз, которую мы установили за последние десятилетия для поддержки международных гуманитарных усилий, и, наряду с дополнительным финансированием гуманитарной деятельности в размере четырех миллионов долларов, о котором также было объявлено, это дополняет ряд мер, которые мы уже предприняли для реагирования на ухудшение ситуации в Украине».

Он отметил: «Украинская община в Новой Зеландии также обратилась к нам с просьбой помочь дать приют членам их семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за неспровоцированного нападения России. Мы прислушались, и сегодняшнее объявление обеспечит безопасность их семей».

Информируется, что специальная политика в отношении Украины будет действовать в течение года и позволит примерно 1 600 гражданам и жителям Новой Зеландии, родившимся в Украине, оказать финансовую поддержку членам семьи и ближайшим родственникам, чтобы они смогли приехать в Новую Зеландию для своей безопасности, получив двухлетнюю визу.

Подчеркивается, что украинские беженцы будут иметь право на работу или право на учебу в стране, если им 18 лет или меньше.

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