Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ таки покидает Украину

Главное: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ решила окончательно покинуть Украину. Из-за войны с Россией.

Детали: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла окончательное решение покинуть Украину. Об этом сообщает их пресс-служба.

Причиной называют продолжающуюся войну с Россией.

Информируется: «Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа (главный наблюдатель и команда высшего руководства) прямо сейчас покидают Украину».

Отмечается, что членов национальной миссии, которые дислоцировались в Краматорске и Северодонецке, продолжается.

Резюмируется, что те, кто находится в Мариуполе, пока остаются, поскольку их эвакуация небезопасна.

В тему: В Польшу с начала войны выехали уже более миллиона украинцев.